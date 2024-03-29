С места мемориала в «Крокус Сити Холле» убирают свечи

С места стихийного мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холле» начали убирать свечи, сообщает РИА Новости.

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Они были выложены в форме журавлей. Также из них была составлена надпись «Скорбим. 22.03.24».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 140, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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