С места мемориала в «Крокус Сити Холле» убирают свечи
29 марта 202403:34
С места стихийного мемориала жертв теракта в «Крокус Сити Холле» начали убирать свечи, сообщает РИА Новости.
Они были выложены в форме журавлей. Также из них была составлена надпись «Скорбим. 22.03.24».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 140, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru