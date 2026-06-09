Что известно о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе
9 июня в подмосковной Балашихе произошёл взрыв легкового автомобиля. Водитель погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что известно — в материале НСН.
Рано утром, около 5:30, на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов прогремел взрыв. Его жертвой стал владелец автомобиля BMW X3. Машина была припаркована возле жилого многоквартирного дома. Мужчина сел в авто, запустил двигатель и начал движение — в этот момент сработало взрывное устройство.
Помимо взорвавшегося BMW, повреждения получил ещё один автомобиль. Очевидец заявил, что погибшего в результате ЧП водителя попытались спасти.
«Водителю пытался помочь какой-то мужчина, вытаскивал его. Но мне показалось, что водитель уже был мёртв. Точно не скажу. Очень быстро приехали пожарные», — сказал собеседник RT.
Полученные водителем ранения оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в Следственном комитете России. Сейчас следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места взрыва.
По данным «Коммерсанта», под днищем иномарки сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте. «Известия» сообщают о СВУ мощностью 300–400 г в тротиловом эквиваленте.
Последствия взрыва оказались масштабными: транспортное средство практически полностью сгорело, а его обломки разбросало по всей улице.
По словам другого очевидца трагедии, на месте подрыва автомобиля в Балашихе прогремело два взрыва. Второй — буквально через пару минут после того, как в салоне BMW сработало СВУ, пишет издание SHOT.
После происшествия на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты. Исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев дал поручение городскому прокурору Балашихи лично координировать работу всех экстренных служб на месте трагедии.
Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело.
По данным местных пабликов, следственные органы сосредоточились на поиске мужчины, которого свидетели видели поблизости незадолго до происшествия. Очевидцы сообщают, что неизвестный прогуливался возле припаркованных машин — в том числе неподалёку от места, где позднее произошёл взрыв. По предварительным данным, в момент ЧП этот человек с рюкзаком находился рядом с эпицентром событий, а сразу после случившегося стремительно покинул территорию.
Силовики получили описание предполагаемого свидетеля (или фигуранта дела): рост 170–175 см, худощавое телосложение, смуглая кожа, есть борода, при себе имел рюкзак.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность мужчины и проверяют, может ли он быть причастен к подрыву автомобиля.
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