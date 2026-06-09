Что известно о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе

По словам другого очевидца трагедии, на месте подрыва автомобиля в Балашихе прогремело два взрыва. Второй — буквально через пару минут после того, как в салоне BMW сработало СВУ, пишет издание SHOT.



После происшествия на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты. Исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев дал поручение городскому прокурору Балашихи лично координировать работу всех экстренных служб на месте трагедии.



Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело.

По данным местных пабликов, следственные органы сосредоточились на поиске мужчины, которого свидетели видели поблизости незадолго до происшествия. Очевидцы сообщают, что неизвестный прогуливался возле припаркованных машин — в том числе неподалёку от места, где позднее произошёл взрыв. По предварительным данным, в момент ЧП этот человек с рюкзаком находился рядом с эпицентром событий, а сразу после случившегося стремительно покинул территорию.



Силовики получили описание предполагаемого свидетеля (или фигуранта дела): рост 170–175 см, худощавое телосложение, смуглая кожа, есть борода, при себе имел рюкзак.



В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность мужчины и проверяют, может ли он быть причастен к подрыву автомобиля.

