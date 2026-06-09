СМИ: Второй за сутки взрыв автомобиля произошел в Москве

Второй за сутки взрыв автомобиля произошёл в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.

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Уточняется, что инцидент произошёл на юго-западе российской столицы в районе Коньково.

По информации Telegram-канала Baza, взрыв прогремел на парковке. Людей из близлежащих магазинов эвакуировали, дорожное движение перекрыли. На месте происшествия работают экстренные службы.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее 9 июня прогремел взрыв на улице Колдунова в Москве. В результате происшествия погиб владелец автомобиля BMW X3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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