СМИ: Второй за сутки взрыв автомобиля произошел в Москве
Второй за сутки взрыв автомобиля произошёл в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.
Уточняется, что инцидент произошёл на юго-западе российской столицы в районе Коньково.
По информации Telegram-канала Baza, взрыв прогремел на парковке. Людей из близлежащих магазинов эвакуировали, дорожное движение перекрыли. На месте происшествия работают экстренные службы.
Официальной информации пока не поступало.
Ранее 9 июня прогремел взрыв на улице Колдунова в Москве. В результате происшествия погиб владелец автомобиля BMW X3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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