СМИ: В Норильске неизвестный нападает на людей с ножом
30 ноября 202312:29
Злоумышленник с ножом терроризирует жителей Норильска, пишет Telegram-канал 112.
По информации СМИ, от рук нападавшего пострадали как минимум два человек - женщина и мужчина. Никто не может заполнить лицо преступника, так как инциденты происходят ночью, а мужчина одет в черную одежду.
Сейчас вся полиция города ищет подозреваемого.
Ранее в Курганской области задержали 22-летнего мужчину, который облил бензином и поджег двух подростков. Один из пострадавших скончался, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru