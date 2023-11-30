СМИ: В Норильске неизвестный нападает на людей с ножом

По информации СМИ, от рук нападавшего пострадали как минимум два человек - женщина и мужчина. Никто не может заполнить лицо преступника, так как инциденты происходят ночью, а мужчина одет в черную одежду.

Сейчас вся полиция города ищет подозреваемого.

Ранее в Курганской области задержали 22-летнего мужчину, который облил бензином и поджег двух подростков. Один из пострадавших скончался, передает RT.

