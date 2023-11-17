Полиция Москвы после массовой драки на стройке задержала 139 человек

Полиция Москвы задержала 139 человек, возможно причастных к конфликту на строительном объекте, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В Волгодонске подрались около 30 мужчин

По данным полиции, на проезде Серебрякова между рабочими возник бытовой конфликт, который перерос в драку. Пострадали двое участников инцидента.

«Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - указали в ведомстве.

Ранее массовая драка произошла в зрительном зале на турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДракаМоскваЗадержаниеПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры