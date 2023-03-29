СМИ: В Нижнем Новгороде погиб владелец взорвавшегося электросамоката

Собеседник портала рассказал, что трагедия произошла в одной из квартир в Советском районе, в которой, по предварительным данным, взорвался стоявший на зарядке электросамокат.

В результате мужчина был госпитализирован с ожогами 90% тела, не смотря на все усилия врачей спасти его не удалось.

Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что три четверти россиян не готовы променять свой или общественный транспорт на электросамокаты, 35% опрошенных считают их небезопасными, передаёт ОТР.

