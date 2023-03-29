СМИ: В Нижнем Новгороде погиб владелец взорвавшегося электросамоката
Взорвавшийся в Нижнем Новгороде электросамокат убил мужчину, сообщает NN.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник портала рассказал, что трагедия произошла в одной из квартир в Советском районе, в которой, по предварительным данным, взорвался стоявший на зарядке электросамокат.
В результате мужчина был госпитализирован с ожогами 90% тела, не смотря на все усилия врачей спасти его не удалось.
Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что три четверти россиян не готовы променять свой или общественный транспорт на электросамокаты, 35% опрошенных считают их небезопасными, передаёт ОТР.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- В Пентагоне заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия
- На Украине предложили использовать мессенджеры для отправки повесток
- Военнослужащие Росгвардии разминировали дорогу и уничтожили склад с оружием в ДНР
- СМИ: Папа римский Франциск госпитализирован
- Во Франции хэштег «МакронМусор» занял первое место в трендах Twitter
- СМИ: В Нижнем Новгороде погиб владелец взорвавшегося электросамоката
- Медведев заявил о многократном росте расхода боеприпасов
- СМИ: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки
- «Позорный поступок». В Евросоюзе раскритиковали приговор Алексею Москалеву
- Пригожин напомнил Шойгу о цене недополученного снаряда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru