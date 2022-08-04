В России в 2,7 раза выросло число ДТП с электросамокатами

Число ДТП с электросамокатами в России за полгода выросло в 2,7 раза в сравнении с первой половиной прошлого года. Зарегистрировано 370 ДТП, в которых погибли шесть человек, 382 пострадали, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД.

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Лидерами по числу происшествий стали Москва (94 ДТП), Петербург (57) и Краснодарский край (26). 69% попавших в аварии были на собственных самокатах, 31% на арендованных.

Чаще всего причиной ДТП становился наезд на пешеходов, почти в трети случаев это происходило на пешеходных переходах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПэлектросамокат
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