СМИ: В Нижегородской области ищут место падения «кукурузника» Ан-2
«Кукурузник» Ан-2, предположительно, разбился в Нижегородской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. Источник отмечает, что в настоящий момент идут поиски его предполагаемого места падения.
Сообщается, что в МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного Дзержинска поступило сообщение о падении воздушного судна в районе Игумновского шоссе, пишет Газета.ру. Отмечается, что речь идет о самолете Ан-2. В проверке задействованы 12 человек и 4 единицы спецтехники.
Ранее НСН писала, что под Рязанью разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот. В начале июня сообщалось, что самолет рухнул вблизи деревни Авдотьинка. По предварительным данным, модель самолета была Х-32 «Бекас». Согласно информации МЧС, самолет упал вдали от жилых домов, пожара не возникло.
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