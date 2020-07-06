СМИ: В Нижегородской области ищут место падения «кукурузника» Ан-2

«Кукурузник» Ан-2, предположительно, разбился в Нижегородской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. Источник отмечает, что в настоящий момент идут поиски его предполагаемого места падения.

Сообщается, что в МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного Дзержинска поступило сообщение о падении воздушного судна в районе Игумновского шоссе, пишет Газета.ру. Отмечается, что речь идет о самолете Ан-2. В проверке задействованы 12 человек и 4 единицы спецтехники.