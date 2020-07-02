Два самолета чуть не столкнулись в небе над Ростовом
Самолеты авиакомпаний S7 и Emirates Airlines чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону. Инцидент произошел из-за невнимательности диспетчеров. Предотвратил крушение диспетчер, который отвечал за другой сектор.
На момент, когда диспетчер вмешался в ситуацию, между самолетами оставалось 150 метров по вертикали, что в два раза меньше допустимых значений, и считанные секунды до сближения, сообщает РЕН ТВ.
Один из лайнеров направлялся из Ростова в Москву, другой летел из Осло в Дубай.
Опубликованы переговоры диспетчеров и бортов. Отмечается, что попытка предупредить об опасности арабских пилотов не удалась: они приняли крики диспетчеров за фоновые переговоры. После сотрудники аэропорта связались с российским бортом.
В результате экипаж S7 выполнил предписание диспетчеров, был перенаправлен также рейс Emirates Airlines. В самолетах сработали датчики опасного сближения, но они успели разойтись, сообщает телеканал «360».
Теперь специальная комиссия будет разбираться в действиях диспетчеров.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону пассажира сняли с рейса из-за отказа надеть медицинскую маску.
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