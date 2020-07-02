Два самолета чуть не столкнулись в небе над Ростовом

Самолеты авиакомпаний S7 и Emirates Airlines чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону. Инцидент произошел из-за невнимательности диспетчеров. Предотвратил крушение диспетчер, который отвечал за другой сектор.

На момент, когда диспетчер вмешался в ситуацию, между самолетами оставалось 150 метров по вертикали, что в два раза меньше допустимых значений, и считанные секунды до сближения, сообщает РЕН ТВ.

Один из лайнеров направлялся из Ростова в Москву, другой летел из Осло в Дубай.

Опубликованы переговоры диспетчеров и бортов. Отмечается, что попытка предупредить об опасности арабских пилотов не удалась: они приняли крики диспетчеров за фоновые переговоры. После сотрудники аэропорта связались с российским бортом.