Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета под Рязанью
11 июня 202021:47
Под Рязанью разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.
Отмечается, что самолет рухнул вблизи деревни Авдотьинка. По предварительным данным, модель самолета была Х-32 «Бекас».
Согласно информации МЧС, самолет упал вдали от жилых домов, пожара не возникло. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru