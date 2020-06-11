Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета под Рязанью

Под Рязанью разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

Отмечается, что самолет рухнул вблизи деревни Авдотьинка. По предварительным данным, модель самолета была Х-32 «Бекас».

Согласно информации МЧС, самолет упал вдали от жилых домов, пожара не возникло. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.



