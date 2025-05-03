Минобороны: ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 170 беспилотников ВСУ самолетного типа за минувшую ночь. Об этом сообщает Минобороны.
«С 22:00 до 05:00... уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
По данным Минобороны, 96 дронов сбили над Крымом, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью. По восемь БПЛА ликвидировали в Брянской и Курской областях, еще два – в Белгородской области.
Кроме того, над Черным морем ПВО уничтожила восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты ВСУ «Нептун-МД». При этом в период с 02:00 до 05:00 мск в акватории ликвидировали 14 безэкипажных катеров.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что ВСУ пытались атаковать город с помощью БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru