СМИ: В Мурманской области разбился военный самолет

По данным канала, инцидент произошёл в районе Мончегорска, предположительно упал истребитель МиГ-31, пилоты катапультировались.

По данным источников ТАСС, у самолета загорелся один из двигателей, он упал в озеро.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее в Белгородской области при возвращении на аэродром потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России, лётчик погиб, сообщает RT.

