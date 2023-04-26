СМИ: В Мурманской области разбился военный самолет
26 апреля 202317:42
Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, инцидент произошёл в районе Мончегорска, предположительно упал истребитель МиГ-31, пилоты катапультировались.
По данным источников ТАСС, у самолета загорелся один из двигателей, он упал в озеро.
Официальных комментариев пока нет.
Ранее в Белгородской области при возвращении на аэродром потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России, лётчик погиб, сообщает RT.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru