СМИ: В Мурманской области разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

СК: пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли потерять сознание

По данным канала, инцидент произошёл в районе Мончегорска, предположительно упал истребитель МиГ-31, пилоты катапультировались.

По данным источников ТАСС, у самолета загорелся один из двигателей, он упал в озеро.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее в Белгородской области при возвращении на аэродром потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России, лётчик погиб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВКС РФКрушение СамолетаИстребительМурманская Область

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