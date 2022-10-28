СК: пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли потерять сознание
Пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли потерять сознание в ходе полёта из-за неисправности оборудования. Об этом сообщили в СК, передаёт ТАСС.
В СК предполагают, что экипаж по этой причине перестал выходить на связь. Следствие проверяет версиюо неисправности бортовой системы кислородного оборудования.
Боевая машина упала в воскресенье во время испытательного полета на жилой частный дом в микрорайоне Ново-Ленино областного центра. Два пилота погибли. Никто из жителей не пострадал – в этот момент людей не было в жилище.
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