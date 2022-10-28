СК: пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли потерять сознание

Пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли потерять сознание в ходе полёта из-за неисправности оборудования. Об этом сообщили в СК, передаёт ТАСС.

В СК предполагают, что экипаж по этой причине перестал выходить на связь. Следствие проверяет версиюо неисправности бортовой системы кислородного оборудования.

Боевая машина упала в воскресенье во время испытательного полета на жилой частный дом в микрорайоне Ново-Ленино областного центра. Два пилота погибли. Никто из жителей не пострадал – в этот момент людей не было в жилище.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ИркутскСледствие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры