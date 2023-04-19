СМИ: по делу о хищениях задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова

Отмечается, что экс-чиновница задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». С Яриловой ведутся следственные действия, уточнили в правоохранительных органах.

Ярилова стала замминистра культуры в 2018 году. В сентябре 2022-го ее освободили от должности по собственному желанию.

В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат Госдумы Елена Драпеко предложила отнимать «Пушкинскую карту» у перекупщиков билетов.

