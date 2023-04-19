СМИ: по делу о хищениях задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова
Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова задержана в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что экс-чиновница задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». С Яриловой ведутся следственные действия, уточнили в правоохранительных органах.
Ярилова стала замминистра культуры в 2018 году. В сентябре 2022-го ее освободили от должности по собственному желанию.
В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат Госдумы Елена Драпеко предложила отнимать «Пушкинскую карту» у перекупщиков билетов.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- СМИ: по делу о хищениях задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова
- Байден перепутал Ирак с Ираном
- Шольц исключил поставки Украине новых типов вооружений
- На западной технике ВСУ заметили новые опознавательные знаки
- Макрон получил яйцом в лоб на встрече с гражданами
- Очевидцы сообщили о яркой вспышке в Киеве после воздушной тревоги
- В NASA назвали сроки отправки астронавтов на Луну
- ЦБ: число сберегающих деньги россиян оказалось максимальным за два года
- Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил оппозицию в стремлении втянуть страну в войну
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru