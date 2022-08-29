СМИ: в Москве задержали политика Леонида Гозмана

Собеседник агентства утверждает, что его обвиняют по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Гозману может грозить до 15 суток ареста.

Ранее в июле политика задержали по делу о двойном гражданстве, но позже отпустили, так как выяснилось, что по техническим причинам не был отменен федеральный розыск оппозиционера.