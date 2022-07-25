Адвокат: Гозмана* отпустили после ошибочного задержания

Адвокат признанного в РФ СМИ-иноагентом политика Леонида Гозмана Михаил Бирюков заявил, что его клиента отпустили после ошибочного задержания по делу о двойном гражданстве, сообщает ТАСС.

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По его словам, по техническим причинам не был отменен федеральный розыск оппозиционера.

Ранее Гозмана допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, после чего отпустили.

Спустя несколько дней политика задержали в Москве у станции метро «Фрунзенская», после чего повезли в отдел полиции «Красносельский».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеИноагентыОппозицияЛеонид Гозман
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