Адвокат: Гозмана* отпустили после ошибочного задержания

По его словам, по техническим причинам не был отменен федеральный розыск оппозиционера.

Ранее Гозмана допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, после чего отпустили.

Спустя несколько дней политика задержали в Москве у станции метро «Фрунзенская», после чего повезли в отдел полиции «Красносельский».

