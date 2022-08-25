Ройзману назначили «запрет на определенные действия» до 29 сентября

Ройзману вменяют уголовную статью о дискредитации ВС РФ. Дело было возбуждено в Центральном административном округе Москвы. Основанием, по данным полиции, стал размещенный им видеоролик. Ранее за критику военной спецоперации РФ на Украине Ройзман уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

С обвинениями Ройзман не согласился. ОН был задержан в среду на этой неделе. В его квартире, офисе и в принадлежащем ему музее Невьянской иконы прошли обыски.









