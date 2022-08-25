Ройзману назначили «запрет на определенные действия» до 29 сентября

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации российской армии, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября.

Политику запретили покидать квартиру с 00:00 до 23:59 за исключением явки в следственные органы и суд. Также он не сможет общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката и родственников, посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, использовать интернет.

Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно

Ройзману вменяют уголовную статью о дискредитации ВС РФ. Дело было возбуждено в Центральном административном округе Москвы. Основанием, по данным полиции, стал размещенный им видеоролик. Ранее за критику военной спецоперации РФ на Украине Ройзман уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

С обвинениями Ройзман не согласился. ОН был задержан в среду на этой неделе. В его квартире, офисе и в принадлежащем ему музее Невьянской иконы прошли обыски.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАрестЕвгений Ройзман
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