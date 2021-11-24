СМИ: в Москве задержали пассажира, головой разбившего фонарь в метро
Полиция задержала в Москве пассажира, который головой разбил фонарь в метро, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.
Собеседник издания рассказал, что 38-летний мужчина, находившийся на эскалаторе, был слишком увлечён просмотром видео в своём смартфоне и не заметил, что его голова оказалась на одной линии с центральным освещением. От удара плафон разлетелся на осколки, а мужчина получил ушибленную рану головы.
После осмотра врачей пассажир оказался в отделении полиции, где на него составили административный протокол «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и теперь ему грозит штраф, добавил источник.
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