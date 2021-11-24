СМИ: в Москве задержали пассажира, головой разбившего фонарь в метро

Собеседник издания рассказал, что 38-летний мужчина, находившийся на эскалаторе, был слишком увлечён просмотром видео в своём смартфоне и не заметил, что его голова оказалась на одной линии с центральным освещением. От удара плафон разлетелся на осколки, а мужчина получил ушибленную рану головы.

После осмотра врачей пассажир оказался в отделении полиции, где на него составили административный протокол «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и теперь ему грозит штраф, добавил источник.

Ранее водитель автомобиля Audi, натравивший пса на женщину из Мытищ, стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Хулиганство», ему грозит штраф до одного миллиона рублей.

