«Били головой о стол». Избитой корреспондентке дали штраф за «мелкое хулиганство»

Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова была оштрафована на тысячу людей за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, передает ТАСС.

Корреспондентка была задержана еще вечером 17 июля. Время до суда, который был назначен на 19 июля, она провела в отделе МВД по Басманному району. Как сообщает «Лента.ру», Завьялова в субботу стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в местное отделение полиции.

По данным «Ленты.ру» при задержании корреспондентки сотрудники полиции толкнули ее, ударили головой об стол, наступили на нее коленом, а также нанесли травму руки.

В МВД заявили, что Завьялова не реагировала на требования прекратить противоправные действия и не сообщила, что является журналисткой.

Как рассказал РБК главный редактор издания Владимир Тодоров, журналистка намерена обжаловать решение суда.

