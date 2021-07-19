«Били головой о стол». Избитой корреспондентке дали штраф за «мелкое хулиганство»
Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова была оштрафована на тысячу людей за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, передает ТАСС.
Корреспондентка была задержана еще вечером 17 июля. Время до суда, который был назначен на 19 июля, она провела в отделе МВД по Басманному району. Как сообщает «Лента.ру», Завьялова в субботу стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в местное отделение полиции.
По данным «Ленты.ру» при задержании корреспондентки сотрудники полиции толкнули ее, ударили головой об стол, наступили на нее коленом, а также нанесли травму руки.
В МВД заявили, что Завьялова не реагировала на требования прекратить противоправные действия и не сообщила, что является журналисткой.
Как рассказал РБК главный редактор издания Владимир Тодоров, журналистка намерена обжаловать решение суда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России
- Земфира потребовала «УВАЖЕНИЕ» в сети
- Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Яновского
- ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19
- Голикова сообщила о создании в России «санитарного щита»
- Эксперт рассказал, почему современные смартфоны непригодны для ремонта
- Жириновский призвал выдать российские паспорта русским из Средней Азии
- В ФАС России прокомментировали возможный рост цен на хлеб
- «Били головой о стол». Избитой корреспондентке дали штраф за «мелкое хулиганство»
- В России появится собственная линейка электромобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru