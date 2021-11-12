На агрессивного собачника из Мытищ завели уголовное дело
Водитель автомобиля Audi, натравивший пса на женщину из Мытищ, стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба прокуратура Московской области.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором иномарка едва не сбивает женщину, а затем водитель автомобиля выпускает из него собаку бойцовской породы и командует «Взять». Пёс бросается на ведущую съёмку гражданку, а хозяин пытается отобрать у неё телефон.
Позже сотрудники полиции задержали мужчину 1986 года рождения. Ему грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет, уточняет «Радио 1».
Ранее сахалинские следователи инициировали уголовное дело после нападения на малолетнего ребенка бездомных собак.
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