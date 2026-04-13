В Челябинской области произошел взрыв газа в жилом доме
13 апреля 202607:59
Взрыв газа прогремел в жилом пятиэтажном доме в Миассе Челябинской области. Об этом сообщиает региональное управление МЧС.
«Из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошел хлопок без последующего горения в квартире на первом этаже», — отметили в ведомстве.
Из-за ЧП в квартире было повреждено остекление трех оконных проемов. Повреждений несущих конструкций нет. Никто не пострадал.
Ранее взрыв газа произошел в частном доме в курганском селе Шмаково, пострадала женщина, пишет 360.ru.
