В Челябинской области произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа прогремел в жилом пятиэтажном доме в Миассе Челябинской области. Об этом сообщиает региональное управление МЧС.

«Из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона произошел хлопок без последующего горения в квартире на первом этаже», — отметили в ведомстве.

Из-за ЧП в квартире было повреждено остекление трех оконных проемов. Повреждений несущих конструкций нет. Никто не пострадал.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в курганском селе Шмаково, пострадала женщина, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСВзрыв ГазаЧелябинская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры