СМИ: в Москве умер проходивший свидетелем по делу Захарченко бывший банкир Чувилин
В Москве в частной медицинской клинике умер бывший банкир экс-советник Рамзана Кадырова Пётр Чувилин, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства утверждают, что бизнесмен долго болел и лечился в стационаре.
В 2016 году Чувилин получил четыре года колонии по делу о покушении на мошенничество, в 2018 году был условно-досрочно освобождён.
Показания Чувилина фигурировали в ряде громких дел, в том числе экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, в деле «короля госзаказа» Валерия Маркелова, в деле о выводе средств из России через банки Молдавии.
Ранее Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей, сообщает НСН.
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