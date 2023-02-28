СМИ: в Москве умер проходивший свидетелем по делу Захарченко бывший банкир Чувилин

Собеседники агентства утверждают, что бизнесмен долго болел и лечился в стационаре.

В 2016 году Чувилин получил четыре года колонии по делу о покушении на мошенничество, в 2018 году был условно-досрочно освобождён.

Показания Чувилина фигурировали в ряде громких дел, в том числе экс-полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, в деле «короля госзаказа» Валерия Маркелова, в деле о выводе средств из России через банки Молдавии.

Ранее Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей, сообщает НСН.