Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии за взятки
Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.
В 2016 году за несколько эпизодов коррупции экс-полицейского осудили на 12,5 лет колонии, а также оштрафовали на 117,99 млн рублей. По совокупности двух приговоров Захарченко приговорили к 16 годам лет колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.
Кроме того, по семь лет колонии строгого режима получили бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а бизнесмена, совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.
Захарченко был задержан осенью 2016 года. По данным следствия, он оказывал покровительство членам организованной преступной группы, которые систематически перечисляли ему взятки в валюте. При обыске в квартире его сестры оперативники нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте, сообщает «Свободная пресса».
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