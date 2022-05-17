Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии за взятки

Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Экс-губернатору Сахалина дали 15 лет колонии по делу о коррупции

В 2016 году за несколько эпизодов коррупции экс-полицейского осудили на 12,5 лет колонии, а также оштрафовали на 117,99 млн рублей. По совокупности двух приговоров Захарченко приговорили к 16 годам лет колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

Кроме того, по семь лет колонии строгого режима получили бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а бизнесмена, совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

Захарченко был задержан осенью 2016 года. По данным следствия, он оказывал покровительство членам организованной преступной группы, которые систематически перечисляли ему взятки в валюте. При обыске в квартире его сестры оперативники нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВзяткиПриговорСудКоррупция В РоссииПолковник Захарченко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры