В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта из Габона

Аспирант получил смертельное ранение ножом в ходе драки на улице Малышева. Инцидент произошел утром 18 августа. Отмечается, что в тот момент Нджелассили находился в состоянии алкогольного опьянения.

Университет выразил соболезнования родным и близким аспиранта. Правоохранительные органы начали расследование.

В Барнауле ранее задержали 29-летнего мигранта за надругательство над школьницей и дачу взятки. Обвиняемый пытался покинуть Россию по поддельному паспорту, передает «Радиоточка НСН».

