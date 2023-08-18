В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта из Габона
В центре Екатеринбурге убили аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Аспирант получил смертельное ранение ножом в ходе драки на улице Малышева. Инцидент произошел утром 18 августа. Отмечается, что в тот момент Нджелассили находился в состоянии алкогольного опьянения.
Университет выразил соболезнования родным и близким аспиранта. Правоохранительные органы начали расследование.
В Барнауле ранее задержали 29-летнего мигранта за надругательство над школьницей и дачу взятки. Обвиняемый пытался покинуть Россию по поддельному паспорту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru