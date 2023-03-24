СМИ: В Москве у ТЭЦ обнаружили мину

В Москве у ТЭЦ-20 на улице Вавилова был обнаружен неизвестный снаряд, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, примерно в 50 метрах от проходной предположительно была найдена мина. В настоящее время территория оцеплена, ожидается прибытие сапёров.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Москве схрон, в котором находилось несколько единиц автоматов Калашникова, гранатомёты, около 20 пистолетов разных систем, гранаты, более четырёх тысяч патронов различного калибра, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинированиеПроисшествиеМосква

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