Донецкие хирурги в бронежилетах извлекли взрыватель мины из пациента
Хирурги в Донецке провели сложнейшую операцию по извлечению из тела мужчины взрывателя мины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работающего в ДНР руководителя отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрея Королькова,
Врач рассказал, что мина застряла в ягодичной области. Существовала опасность взрыва, поэтому перед началом операции хирургам выдали каски и бронежилеты.
Мину успешно извлекли из тела. Мужчина идет на поправку, сообщил Корольков.
Операция проходила в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении.
Накануне ВСУ обстреляли Киевский район столицы ДНР. Огонь велся снарядами калибра стран НАТО, передает НСН.
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