Донецкие хирурги в бронежилетах извлекли взрыватель мины из пациента

Хирурги в Донецке провели сложнейшую операцию по извлечению из тела мужчины взрывателя мины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работающего в ДНР руководителя отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрея Королькова,

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Врач рассказал, что мина застряла в ягодичной области. Существовала опасность взрыва, поэтому перед началом операции хирургам выдали каски и бронежилеты.

Мину успешно извлекли из тела. Мужчина идет на поправку, сообщил Корольков.

Операция проходила в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении.

Накануне ВСУ обстреляли Киевский район столицы ДНР. Огонь велся снарядами калибра стран НАТО, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МедицинаОперацияДонецк
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