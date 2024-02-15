СМИ: В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton

В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто, он не выходит на связь с конца января. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Об исчезновении мужчины сообщила его бывшая жена. Они регулярно созванивались после расставания в течение полугода, однако кулинар перестал отвечать на ее звонки с 28 января.

Полиция начала расследование. Репетто является гражданином Аргентины, ставшим в России премиальным шеф-поваром, отметили журналисты.

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ФОТО: РИА Новости
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