СМИ: В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton
15 февраля 202413:06
В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто, он не выходит на связь с конца января. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Об исчезновении мужчины сообщила его бывшая жена. Они регулярно созванивались после расставания в течение полугода, однако кулинар перестал отвечать на ее звонки с 28 января.
Полиция начала расследование. Репетто является гражданином Аргентины, ставшим в России премиальным шеф-поваром, отметили журналисты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru