СМИ: На певицу Бьянку напали в центре Москвы с куском дерева

Певицу Бьянку попытались похитить в центре Москвы, пишет Telegram-канал Shot.

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По информации издания, неизвестный мужчина угрожал певице куском дерева и приказал садиться в авто. Тогда Бьянка смогла отпугнуть злоумышленника криками, после чего тот убежал.

После случившегося Бьянка обратилась в полицию. Как и за помощью к психологу: она теперь не чувствует себя в безопасности на улице.

Накануне в метро Санкт-Петербурга едва не зарезали вице-чемпиона России по фигурному катанию Владислава Дикиджи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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