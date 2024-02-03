СМИ: На певицу Бьянку напали в центре Москвы с куском дерева
3 февраля 202417:03
Певицу Бьянку попытались похитить в центре Москвы, пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, неизвестный мужчина угрожал певице куском дерева и приказал садиться в авто. Тогда Бьянка смогла отпугнуть злоумышленника криками, после чего тот убежал.
После случившегося Бьянка обратилась в полицию. Как и за помощью к психологу: она теперь не чувствует себя в безопасности на улице.
Накануне в метро Санкт-Петербурга едва не зарезали вице-чемпиона России по фигурному катанию Владислава Дикиджи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru