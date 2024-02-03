СМИ: На певицу Бьянку напали в центре Москвы с куском дерева

По информации издания, неизвестный мужчина угрожал певице куском дерева и приказал садиться в авто. Тогда Бьянка смогла отпугнуть злоумышленника криками, после чего тот убежал.



После случившегося Бьянка обратилась в полицию. Как и за помощью к психологу: она теперь не чувствует себя в безопасности на улице.

Накануне в метро Санкт-Петербурга едва не зарезали вице-чемпиона России по фигурному катанию Владислава Дикиджи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

