СМИ: В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем

Продавец шаурмы в Москве устроил погоню с ножом за недовольным покупателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Уточняется, что инцидент произошёл на улице Таганской, мужчину с ножом задержали сотрудники полиции.

«Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка», - указал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что злоумышленник с ножом терроризирует жителей Норильска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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