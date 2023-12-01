СМИ: В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
1 декабря 202317:49
Продавец шаурмы в Москве устроил погоню с ножом за недовольным покупателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Таганской, мужчину с ножом задержали сотрудники полиции.
«Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка», - указал собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что злоумышленник с ножом терроризирует жителей Норильска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru