Минсельхоз: Пошлину на экспорт подсолнечного масла увеличат более чем в три раза

Также вырастет пошлина на экспорт подсолнечного шрота (корма, который образуется после того, как масло извлекают из семян) с 3422,4 до 3788,4 рубля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что стоимость подсолнечного масла выросла на 25% с сентября 2024 года.

