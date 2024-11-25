Минсельхоз: Пошлину на экспорт подсолнечного масла увеличат более чем в три раза
25 ноября 202420:55
Пошлина на экспорт подсолнечного масла увеличится с 2891,1 рубля в ноябре 2024 года до 9195,8 рубля в декабре 2024 года. Об этом сообщил Минсельхоз России.
Также вырастет пошлина на экспорт подсолнечного шрота (корма, который образуется после того, как масло извлекают из семян) с 3422,4 до 3788,4 рубля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что стоимость подсолнечного масла выросла на 25% с сентября 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Порошенко: Конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО
- Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
- Пассажирка рейса «Азимута» рассказала о панике при эвакуации в Анталье
- Минсельхоз: Пошлину на экспорт подсолнечного масла увеличат более чем в три раза
- В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник»
- Россиянин получил 2,5 года колонии за кражу рыбы
- В НАТО обсуждают превентивные удары по России в случае конфликта
- Экс-ведущий «Модного приговора» Васильев отказался возвращаться на «Первый канал»
- «Газпром» и Молдавия обсудили поставки газа и урегулирование долгов
- Самолет из Москвы экстренно приземлился в Баку из-за состояния пассажира
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru