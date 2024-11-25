Минсельхоз: Пошлину на экспорт подсолнечного масла увеличат более чем в три раза

Пошлина на экспорт подсолнечного масла увеличится с 2891,1 рубля в ноябре 2024 года до 9195,8 рубля в декабре 2024 года. Об этом сообщил Минсельхоз России.

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Также вырастет пошлина на экспорт подсолнечного шрота (корма, который образуется после того, как масло извлекают из семян) с 3422,4 до 3788,4 рубля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что стоимость подсолнечного масла выросла на 25% с сентября 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
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