«Газпром» и Молдавия обсудили поставки газа и урегулирование долгов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе российского энергетического холдинга.

На переговорах стороны договорились продолжить обсуждение организации поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Одной из тем стало урегулирование задолженности компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Минэнерго Молдавии сообщило о приостановке переговоров о долге с «Газпромом»

Помимо этого, молдавская сторона представила кандидатов в новый состав правления «Молдовагаза».

Ранее сообщалось, что министр энергетики Молдавии планировал обсудить с российским холдингом альтернативные маршруты поставок газа в Приднестровье в случае прекращения транзита через Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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