«Газпром» и Молдавия обсудили поставки газа и урегулирование долгов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе российского энергетического холдинга.

На переговорах стороны договорились продолжить обсуждение организации поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Одной из тем стало урегулирование задолженности компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».