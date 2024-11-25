«Газпром» и Молдавия обсудили поставки газа и урегулирование долгов
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе российского энергетического холдинга.
На переговорах стороны договорились продолжить обсуждение организации поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Одной из тем стало урегулирование задолженности компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».
Помимо этого, молдавская сторона представила кандидатов в новый состав правления «Молдовагаза».
Ранее сообщалось, что министр энергетики Молдавии планировал обсудить с российским холдингом альтернативные маршруты поставок газа в Приднестровье в случае прекращения транзита через Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru