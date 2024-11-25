Порошенко: Конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил о «дешевом способе» закончить российско-украинский конфликт. По мнению экс-президента, противостояние двух стран завершится, когда будет поставлена подпись о принятии Украины в Североатлантический альянс. Порошенко добавил, что такой шаг поможет Киеву победить на поле боя, сообщила «Комсомольская правда».
Несколько дней назад Порошенко посоветовал альянсу повторить опыт Западной Германии: во времена холодной войны ФРГ приняли в состав НАТО вопреки критике со стороны СССР.
Ранее исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге заявил, что в альянсе по-прежнему отсутствует единая позиция по приглашению Украины в блок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru