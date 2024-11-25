Порошенко: Конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО

Несколько дней назад Порошенко посоветовал альянсу повторить опыт Западной Германии: во времена холодной войны ФРГ приняли в состав НАТО вопреки критике со стороны СССР.

Ранее исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге заявил, что в альянсе по-прежнему отсутствует единая позиция по приглашению Украины в блок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

