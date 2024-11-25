Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России, с заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что у Киева есть возможность использовать ATACMS якобы для «самообороны» для ударов по Курской области и «рядом с ней». Другие детали он не привел.
До этого администрация президента США Джо Байдена, а также Совет национальной безопасности, Министерство обороны и Госдепартамент не стали официально подтверждать информацию о том, что Вашингтон выдал Украине разрешение на использование американских ракет ATACMS для ударов по территории России.
Директор по коммуникациям переходной команды одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа Стивен Чунг ранее в эфире CNN отреагировал на разрешение Украине бить вглубь России. По его словам, только Трамп может привести обе стороны конфликта за стол переговоров. При этом он не ответил на вопросы о том, были ли Трамп и его будущие советники по нацбезопасности заранее проинформированы о решении властей США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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