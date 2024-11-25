В НАТО обсуждают превентивные удары по России в случае конфликта

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждается возможность нанесения превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. Об этом он сообщил на конференции в Брюсселе.

По словам Бауэра, в НАТО планируют нарастить инвестиции в противовоздушную оборону и системы точечных ударов. Он отметил, что альянс пересматривает свою оборонительную стратегию и больше не готов ждать нападения для последующей реакции.