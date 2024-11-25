В НАТО обсуждают превентивные удары по России в случае конфликта
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждается возможность нанесения превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. Об этом он сообщил на конференции в Брюсселе.
По словам Бауэра, в НАТО планируют нарастить инвестиции в противовоздушную оборону и системы точечных ударов. Он отметил, что альянс пересматривает свою оборонительную стратегию и больше не готов ждать нападения для последующей реакции.
Предлагаемая концепция предполагает нанесение ударов по пусковым установкам противника, чтобы предотвратить возможную угрозу.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку это не отвечает ее интересам. В то же время Россия намерена реагировать на любые действия, которые могут представлять опасность для ее безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru