Экс-ведущий «Модного приговора» Васильев отказался возвращаться на «Первый канал»

Экс-ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев заявил о нежелании работать на телевидении в нынешней политической ситуации. Об этом он заявил в интервью проекту «Нежный редактор», запись беседы доступна на YouTube.

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Напомним, «Модный приговор» вернулся в эфир в апреле 2024 года (проект не выходил на «Первом канале» с февраля 2022 года). Его ведущими стали эксперт моды Лилия Рах и стилист Александр Рогов. Вместе с тем Васильев допускал, что может вернуться в проект.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что информация о его возвращении на «Первый канал» является преувеличением. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Первый КаналТелевидениеАлександр Васильев

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