Экс-ведущий «Модного приговора» Васильев отказался возвращаться на «Первый канал»
Экс-ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев заявил о нежелании работать на телевидении в нынешней политической ситуации. Об этом он заявил в интервью проекту «Нежный редактор», запись беседы доступна на YouTube.
Напомним, «Модный приговор» вернулся в эфир в апреле 2024 года (проект не выходил на «Первом канале» с февраля 2022 года). Его ведущими стали эксперт моды Лилия Рах и стилист Александр Рогов. Вместе с тем Васильев допускал, что может вернуться в проект.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что информация о его возвращении на «Первый канал» является преувеличением. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Якубович со скандалом покинул шоу «Что было дальше»
- Италия исключила возможность отправки войск на Украину
- Захарова ответила Бауэру на заявления о превентивных ударах по России
- Порошенко: Конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО
- Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
- Пассажирка рейса «Азимута» рассказала о панике при эвакуации в Анталье
- Минсельхоз: Пошлину на экспорт подсолнечного масла увеличат более чем в три раза
- В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник»
- Россиянин получил 2,5 года колонии за кражу рыбы
- В НАТО обсуждают превентивные удары по России в случае конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru