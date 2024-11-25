Самолет из Москвы экстренно приземлился в Баку из-за состояния пассажира

Самолет авиакомпании Air Arabia, выполнявший рейс из Москвы в Шарджу, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.