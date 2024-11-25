Самолет из Москвы экстренно приземлился в Баку из-за состояния пассажира
25 ноября 202420:12
Самолет авиакомпании Air Arabia, выполнявший рейс из Москвы в Шарджу, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.
Экипаж запросил разрешение на посадку, которая прошла успешно в 18:54 по местному времени (17:54 мск).
По прибытии пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован для дальнейшего обследования, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru