Самолет из Москвы экстренно приземлился в Баку из-за состояния пассажира

Самолет авиакомпании Air Arabia, выполнявший рейс из Москвы в Шарджу, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.

СМИ: Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за драки на борту

Экипаж запросил разрешение на посадку, которая прошла успешно в 18:54 по местному времени (17:54 мск).

По прибытии пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован для дальнейшего обследования, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаБакуСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры