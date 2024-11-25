Россиянин получил 2,5 года колонии за кражу рыбы

Центральный районный суд города Воронежа назначил местному жителю 2,5 года колонии за кражу замороженной рыбы на рынке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Мособлсуд приговорил к девяти годам россиянина Баранова за госизмену и кражу

Суд признал злоумышленника виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Сообщается, что мужчина совершил преступление на рынке «Березка» в мае 2024 года. Он разогнул руками замок, на который была закрыта камера, и похитил рыбу на сумму 17 тысяч 755 рублей 49 копеек.

Ранее суд вынес приговор экс-помощнице семьи певца Сергея Шнурова за кражи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроисшествияРыбаКражаСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры