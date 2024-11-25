Россиянин получил 2,5 года колонии за кражу рыбы
Центральный районный суд города Воронежа назначил местному жителю 2,5 года колонии за кражу замороженной рыбы на рынке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.
Суд признал злоумышленника виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину.
Сообщается, что мужчина совершил преступление на рынке «Березка» в мае 2024 года. Он разогнул руками замок, на который была закрыта камера, и похитил рыбу на сумму 17 тысяч 755 рублей 49 копеек.
Ранее суд вынес приговор экс-помощнице семьи певца Сергея Шнурова за кражи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru