В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник»

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник» для продажи алкогольной продукции. Соответствующие документы появились в базе данных ведомства.

Предприниматели намерены продавать под брендом вино, виски, водку, ликеры, сидр и другие напитки. В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук.

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До этого IT-компания из Санкт-Петербурга «РАУ ИТ» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Трамповка» для разных категорий товаров, в том числе для водки. В компании пояснили, что прошедшие в США выборы президента вызвали «волну хайпа», поэтому было решено «превентивно подать заявку на товарный знак», с целью не дать инфоповоду сыграть на руку компаниям, желающим поднять продажи алкоголя.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) подтвердил регистрацию товарного знака «Я русский» и заявил, что так борется с контрафактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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