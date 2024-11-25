В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник»
В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник» для продажи алкогольной продукции. Соответствующие документы появились в базе данных ведомства.
Предприниматели намерены продавать под брендом вино, виски, водку, ликеры, сидр и другие напитки. В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук.
До этого IT-компания из Санкт-Петербурга «РАУ ИТ» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Трамповка» для разных категорий товаров, в том числе для водки. В компании пояснили, что прошедшие в США выборы президента вызвали «волну хайпа», поэтому было решено «превентивно подать заявку на товарный знак», с целью не дать инфоповоду сыграть на руку компаниям, желающим поднять продажи алкоголя.
Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) подтвердил регистрацию товарного знака «Я русский» и заявил, что так борется с контрафактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru