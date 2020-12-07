СМИ: В Москве покончил с собой ветеран ВОВ
В Москве на Большой Черемушкинской улице обнаружено тело ветерана Великой Отечественной войны. Предположительно, 101-летний Валерий Северинов покончил с собой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Также отмечается, что ветеран ВОВ проходил лечение в психиатрической больнице и недавно переболел COVID-19.
Столичный главк СК начал проверку инцидента.
А ранее НСН писала, что сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля в Москве. Речь идет о работнике 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаиле Захарове, подразделение которого отвечает за личную охрану президента России. Об этом сообщает издание Baza. Между тем, по данным источника ТАСС, погибший не служил в охране президента.
Коллеги Захарова сообщают, причиной его гибели могли стать тяжелые условия работы и частые переработки. Одна из последних его смен длилась более 15 часов, пишет «Газета.ру».
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