СМИ: В Москве покончил с собой ветеран ВОВ

А ранее НСН писала, что сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля в Москве. Речь идет о работнике 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаиле Захарове, подразделение которого отвечает за личную охрану президента России. Об этом сообщает издание Baza. Между тем, по данным источника ТАСС, погибший не служил в охране президента.

Коллеги Захарова сообщают, причиной его гибели могли стать тяжелые условия работы и частые переработки. Одна из последних его смен длилась более 15 часов, пишет «Газета.ру».