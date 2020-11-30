СМИ: Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле

Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля в Москве. Речь идет о работнике 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаиле Захарове, подразделение которого отвечает за личную охрану президента России. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника ТАСС, погибший не служил в охране президента.