СМИ: Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле
Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля в Москве. Речь идет о работнике 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаиле Захарове, подразделение которого отвечает за личную охрану президента России. Об этом сообщает издание Baza.
По данным источника ТАСС, погибший не служил в охране президента.
Коллеги Захарова сообщают, причиной его гибели могли стать тяжелые условия работы и частые переработки. Одна из последних его смен длилась более 15 часов.
Сообщается также, что погибший сотрудник ФСО в декабре собирался развестись с женой, пишет «Газета.ру».
Сослуживцы Захарова добавили, что переработки в ФСО в последнее время участились из-за недостатка кадров, а дополнительные часы службы не оплачиваются.
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