«Не выдержал организм». Названы возможные причины самоубийства в Кремле

Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля в Москве, сообщил телеграм-канал «База». По его данным, работник подразделения, которое отвечает за личную охрану президента России, 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров застрелился на служебном месте. При этом, по данным источника агентства ТАСС, погибший не служил в охране президента.

По данным издания, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки. Отмечается, что в ФСО из-за острой нехватки кадров в последнее время участились переработки.

Ранее, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например, на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили, и руководство ФСО сообщило рядовым сотрудникам, что все их переработанные часы аннулируются.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что для работы в ФСО нужно пройти большое число психологических и физических тестов.