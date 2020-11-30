«Не выдержал организм». Названы возможные причины самоубийства в Кремле

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал в эфире НСН, что могло послужить причиной суицида сотрудника ФСО в Кремле.



Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля в Москве, сообщил телеграм-канал «База». По его данным, работник подразделения, которое отвечает за личную охрану президента России, 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров застрелился на служебном месте. При этом, по данным источника агентства ТАСС, погибший не служил в охране президента.

По данным издания, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки. Отмечается, что в ФСО из-за острой нехватки кадров в последнее время участились переработки.

Ранее, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например, на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили, и руководство ФСО сообщило рядовым сотрудникам, что все их переработанные часы аннулируются.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что для работы в ФСО нужно пройти большое число психологических и физических тестов.

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«ФСО делится на несколько подразделений. Главное среди них то, которое занимается охраной президента и других лиц, которые должны быть под охраной государства. Случайный человек, с явными и даже скрытыми отклонениями, психическими и физическими, туда попасть не может. Там профессиональные психологи, постоянное медицинское обслуживание», - пояснил Гончаров.

Он признал, что у сотрудников ФСО тяжелый график. «Таких случаев в России не было. Это большие перегрузки, которые молодой организм, может быть, не смог выдержать. Следствие должно установить, что произошло и какова причина», - добавил эксперт.

Однако он отверг версию, что причиной самоубийства могли стать злоупотребления руководства.

«Министерство обороны, Росгвардия и все остальные силовые структуры находятся на хорошем финансовом обеспечении. Что бы в стране ни менялось, люди, которые стоят на защите государства, всегда будут достойно оплачиваться», - заключил ветеран «Альфы».

По данным источника агентства ТАСС, самоубийство сотрудника ФСО на территории Кремля также не связано с условиями его службы.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КремльСуицидФСО
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