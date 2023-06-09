СМИ: в Москве погиб рабочий, на которого упал лифт
9 июня 202317:34
Лифт упал на двух рабочих в шахте московской многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел в жилом доме на улице Штурвальной. Лифт рухнул на рабочих, которые выполняли монтаж оборудования. В результате один из них погиб, второй получил травмы ног.
Ранее в офисном здании в Мытищах при падении лифта пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru