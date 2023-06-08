В Москве разработали новые модели скоростных лифтов

В Москве разработана и готовится к запуску в производство обновленная версия скоростных лифтовых кабин. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, созданные комфортные условия для столичного производства помогли компании МЭЛ увеличить объемы выпускаемой продукции в 2022 году вдвое по сравнению с прошлым годом, а также разработать новые модели скоростных лифтов.

«Они отличаются дизайном и габаритами – их высота достигает 2,2 метра, а также грузоподъемностью – одна из обновленных кабин сможет перевозить до двух тысяч килограммов. Планируется, что ежегодно будут выпускать более 500 таких моделей», – отметил глава департамента.

Столичное предприятие стало первым в отрасли, кто запустил производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду, а также организовало их производство с более высокими техническими параметрами для объектов комфорт-класса.

В этом году в рамках масштабных инвестиционных проектов компания начала строительство нового цеха, с помощью которого планируется увеличить объем выпускаемой продукции в 1,5 раза - до четырех тысяч подъемников за год. Он также обеспечит работой 85 специалистов.

По словам гендиректора компании Руслана Родикова, главным достижением этого года стала разработка новых моделей лифтов, которым нет аналогов на российском рынке.

Он также отметил, что дизайн лифтовых кабин разработан совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

Новинки были продемонстрированы 7 июня на выставке Russian elevator week.

