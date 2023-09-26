СМИ: в Москве ограбили квартиру профессора американского университета

Грабитель вынес из квартиры предметы искусства. Ущерб составил порядка миллиона рублей.

Отмечается, что Малышев не был в России с 2021 года. Вернувшись в Москву, профессор обнаружил пропажу картин и фарфоровых статуэток.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он признался в совершении преступления и заявил, что успел сбыть краденное.

В Москве ранее ограбили квартиру актрисы Юлии Рутберг. Виновным оказался 36-летний гражданин Узбекистана, передает «Радиоточка НСН».

