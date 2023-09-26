СМИ: в Москве ограбили квартиру профессора американского университета
В Москве 20-летний мужчина ограбил квартиру профессора Джорджтаунского университета Петра Малышева, пишет Telegram-канал «112».
Грабитель вынес из квартиры предметы искусства. Ущерб составил порядка миллиона рублей.
Отмечается, что Малышев не был в России с 2021 года. Вернувшись в Москву, профессор обнаружил пропажу картин и фарфоровых статуэток.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он признался в совершении преступления и заявил, что успел сбыть краденное.
В Москве ранее ограбили квартиру актрисы Юлии Рутберг. Виновным оказался 36-летний гражданин Узбекистана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru