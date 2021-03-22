СМИ: В Москве неизвестный требует 5 млн рублей и угрожает взорвать школу
Неизвестный угрожает взорвать школу на проспекте Андропова в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Некий Даниил Салтыков, представившийся как администратор террористической группировки, отправил на электронную почту учебного заведения сообщение с требованием пяти миллионов рублей. Он сообщил, что школа заминирована и он может взорвать её, если деньги не поступят на указанный в письме мобильный телефон до 20:00 по московскому времени.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Ранее житель Владивостока, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сделал ложное заявление о минировании одного из вузов. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru