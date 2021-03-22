СМИ: В Москве неизвестный требует 5 млн рублей и угрожает взорвать школу

Неизвестный угрожает взорвать школу на проспекте Андропова в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Некий Даниил Салтыков, представившийся как администратор террористической группировки, отправил на электронную почту учебного заведения сообщение с требованием пяти миллионов рублей. Он сообщил, что школа заминирована и он может взорвать её, если деньги не поступят на указанный в письме мобильный телефон до 20:00 по московскому времени.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее житель Владивостока, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сделал ложное заявление о минировании одного из вузов. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.