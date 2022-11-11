СМИ: В Москве неизвестные похитили ноутбук у главного экономиста ЦБ
Неизвестные в Москве похитили рабочий ноутбук у главного экономиста Банка России. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Днем 9 ноября в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, работающая главным экономистом ЦБ РФ, которая пояснила, что немногим ранее у нее похитили ноутбук «Аквариус», принадлежащий ЦБ РФ», — отметил собеседник агентства.
По данным СМИ, инцидент произошел на ул. Люсиновская.
Как сообщает Telegram-канал Baza, пострадавшая оставила ноутбук на скамейке у дома, после чего девайс пропал. Служба безопасности ЦБ уже заблокировала устройство. Экономист отметила, что в нем были лишь отчеты по банкам «Голдман Сакс» и «Национальный стандарт», персональные данные клиентов на ноутбуке не хранились.
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