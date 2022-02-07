СМИ: в Москве нашли мертвым отставного генерала

Тело генерал-майора милиции в отставке было обнаружено в квартире дома на Хорошевском шоссе в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В московской квартире обнаружено обезглавленное тело женщины

По информации собеседника, инцидент произошёл 5 февраля, тело мужчины 1945 года рождения с огнестрельным ранением обнаружила его супруга. Источник добавил, что предсмертной записки на месте происшествия не было.

Ранее в Ленинградской области арестовали двоих обвиняемых в убийстве, из багажника машины которых при ДТП выпало тело человека, сообщает RT.

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