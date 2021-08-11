В московской квартире обнаружено обезглавленное тело женщины

Обезглавленное тело женщины 1979 года рождения с ножевыми ранениями и вырезанным сердцем обнаружили в квартире на западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского ГСУ СУ Юлия Иванова.

Сообщается, что рядом также было найдено тело мужчины 1974 года рождения.

Предварительно предполагается, что мужчина убил сожительницу, а после покончил с собой.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела, ведутся следственные работы.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоСледствие
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