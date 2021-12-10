СМИ: В Москве мужчину ударили ножом на станции метро «Славянский бульвар»

По данным телеканала, нападавшему удалось скрыться, злоумышленника разыскивает полиция.

Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства инцидента.

Ранее СМИ сообщили о массовой драке в переходе одной из станций московского метро. Как отмечалось, трое приезжих приставали к молодой паре и избили мужчину, заступившегося за парня и девушку. В полиции подчеркивали, что информация об инциденте проверяется.

