СМИ: В Москве мужчину ударили ножом на станции метро «Славянский бульвар»

Мужчина получил ножевое ранение на станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Очевидица рассказала о драке у метро «Комсомольская» в Москве

По данным телеканала, нападавшему удалось скрыться, злоумышленника разыскивает полиция.

Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства инцидента.

Ранее СМИ сообщили о массовой драке в переходе одной из станций московского метро. Как отмечалось, трое приезжих приставали к молодой паре и избили мужчину, заступившегося за парня и девушку. В полиции подчеркивали, что информация об инциденте проверяется.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:Московское МетроМосква
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