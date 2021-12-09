СМИ: В Москве произошла массовая драка с участием приезжих
Столичная полиция проверяет сообщения о массовой драке в переходе московского метро. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на пресс-службу МВД столицы.
Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка. Нападавшие избили мужчину, нанося руками и ногами удары по голове. По неподтвержденным данным, злоумышленники — выходцы из Средней Азии.
«У нас пока нет подтверждения этой информации. Мы пока проверяем», — сообщили в столичном МВД.
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